عاجل.. هذه تشكيلة الرجاء الأساسية في نهائي كأس الـ”كاف”

كشف خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية للفريق الأخضر، والتي ستخوض بعد قليل ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيعتمد غاريدو على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: بدر بانون، عبد الرحيم شاكر، سند الورفلي، عمر بوطيب

الوسط: ليما مابيدي، إباراهيما نياسي، عبد الإله الحافيظي

الهجوم: زكرياء حدراف،محمود بنحليب، سفيان رحيمي

ويسعى الفريق الأخضر، إلى تحقيق انتصار مريح في هذه المباراة، حتى يخوض مباراة الإياب في كينشاسا بأريحية أكبر.