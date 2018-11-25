نهائي كأس”الكاف بعيون رجاوية..وهذه رسالة الجماهير للاعبين-فيديو

فيديو: حمزة مصباح

على بعد ساعتين فقط من صافرة انطلاق مباراة ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، بين الرجاء الرياضي وضيفه فيتا كلوب الكونغولي، وجع عشاق النادي رسالة تحفيزية للاعبين، لدعمهم في المباراة القارية التي ستحسم نتيجتها بشكل كبير في هوية المتوج بالكأس.

أنصار الرجاء الرياضي، أكدوا ل” اليوم24″، أن المجموعة قادرة على تحقق نتيجة إيجابية بملعب محمد الخامس اليوم، قبل التوجه صوب الكونغو لملاقاة فيتا كلوب إياباَ، بملعب الشهداء بعد أيام.

وبين متفائل وداعم للنسور، أب،ت الجماهير ثقتها في رجال غاريدو، الذين بصموا على بداية قوية منذ انطلاق أول مباراة بكأس الكاف، قبل حوالي 9 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أم مباراة النهائي، ستقام انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً، بشبابيك مغلقة بسبب الإقبال الكبير على التذاكر، والمد الرجاوي ل”دونور”، تحت شعار ” كأس الكاف ستعود للمغرب، والرجاء قادر على تحقيق التتويج”.