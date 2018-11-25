ورشة تصميم مع حوش جلسة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأحد، 02/ 12/ 2018 الزمان: 10:00 المكان: جامعة بيرزيت يتكوّن "برنامج تصميم التفكير الجماعي" من أربع ورشات عمل حول خلق المعرفة الجماعية من خلال أساليب تصميم مختلفة صممتها ميريل فان تولدير وتوماسو أنسيشي، وهما المصممان الحاليان في حوش جلسة.

تهدف ورش العمل إلى إشراك مجتمع الطلاب، بشكل أساسي من جامعة بيرزيت في عملية تفكير وتصميم جماعي. يتم إنشاء "برنامج تصميم التفكير الجماعي" لتحفيز عقلية عصاميّة للشروع بالعمل، والثقة والتعاون، على أساس القيم والمواهب المشتركة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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