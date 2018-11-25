حلقة سرد مع تيريز سليمان | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 01/ 12/ 2018 الزمان: 18:30 المكان: مطعم فويجو، رام الله حلقة سرد الشهرية، مايكروفون مفتوح، تستضيف الفنانة تيريز سليمان ضيفة شرف لهذا الشهر. سرد مبادرة تنظم فعاليات شهرية للأدب والفن التعبيري للشباب في مواقع مختلفة في رام الله، كما تنظم ورشات عمل مختلفة تهدف إلى تطوير أساليب التعبير عن الذات.

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