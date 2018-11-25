إسكتلندا: ولادة 200 طفل مُدمني مخدّرات سنويًا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشهد إسكتلندا سنويًا، ولادة ما يقرب من 200 طفل، مدمنين على المخدرات، وذلك يتمثّل بإصابة الأطفال المواليد، بمتلازمة الامتناع الوليدي (neonatal abstinence syndrome)، التي يُسبّبها تعاطي الأم للمخدرات التي تنتقل إلى الجنين، أثناء فترة الحمل.

وبحسب تقريرٍ نشرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، فإن الأطفال المصابين بإدمانٍ على المخدرات، يُعانون من أعراض واضحة، تشملُ فرط النّشاط، والبكاء الشديد، والارتعاش الذي لا يمكن السيطرة عليه، وظهور بقع جلدية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الإسكتلندية، أليكس كول هاميلتون: "يولد في المتوسط كل يوم طفل مدمن على المواد الضارة (...) إنها ظروف مروعة يمكن أن تأخذ فيها الأنفاس الأولى لك"، مُشيرا إلى أنه يمكن تجنب ذلك (ولادة أطفال مدمنين) من خلال الجمع الصحيح بين السياسات والدعم لمساعدة من يسيئون استخدام المخدرات وحمايتهم وأجيال المستقبل من هذا الأمر.

وذكر هاميلتون أنه على الحكومة، مُعالجة المستويات المرعبة من إساءة استعمال المخدرات والإدمان والوفيات التي يمكن تفاديها، إذا ما كانت الحكومة مُلتزمةً حقًا بمنح كل طفل أفضل بداية في الحياة.