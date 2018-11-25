تأجيل مباراة "السوبر الكلاسيكو" بين ريفر بليت وبوكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق ريفر بليت الأرجنتيني عن تأجيل مباراته المرتقبة أمام نظيره بوكا جونيورز، التي كانت مقررة في وقت لاحق من مساء اليوم، الأحد، في إياب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس.

وجاء في بيان مقتضب نشره ريفر بليت على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم يعلن تأجيل المباراة".

وكان نادي بوكا جونيورز قد طالب بضرورة تأجيل المباراة بسبب عدم تهيئة الظروف لإقامتها بعد الاعتداء على لاعبيه أمس السبت وإصابة بعضهم.

ولم يتم تحديد موعد المباراة الجديد بعد، في انتظار قرار اتحاد أميركا الجنوبية الرسمي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز.