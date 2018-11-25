اختفاء فتاة من الجش: تمديد اعتقال شاب بشبهة الاختطاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت محكمة، اليوم الأحد، تمديد اعتقال شاب (28 عاما) من قرية الجش في منطقة الجليل، بشبهة الاختطاف وعرقلة مجريات التحقيق في اختفاء آثار الفتاة يارا نشأت أيوب (16 عامًا) من البلدة.

واختفت آثار أيوب، أول من أمس الجمعة، ووفقا للمعلومات المتوفرة، خرجت الفتاة من منزلها حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً، وشوهدت في حوالي الساعة الخامسة مساءً قرب مخبز البلدة، ومنذ ذلك الحين فقدت آثارها.

وكانت الشرطة قد طلبت، أمس، مساعدة المواطنين في أعمال البحث عن الشابة أيوب. وجاء في بيان صدر عن الشرطة: "تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة في العثور على الشابة المفقودة يارا أيوب (16 عامًا) من الجش، والتي اختفت آثارها 23.11.2018 وشوهدت للمرة الأخيرة في مخبزة بالبلدة قرابة الساعة 17:00 واختفت آثارها منذ ذلك الحين".

وتابع البيان: ”مواصفات الشابة: نحيفة البنية، طولها متر وستون سنتيمترًا، عيناها سوداوان وشعرها أملس أسود، وكانت ترتدي عند رؤيتها لآخر مرة بنطال جينس غامق ومعطفًا أسود اللون.

وعلم أن اعتقال الشاب جاء إثر الاشتباه بأنه يشوش مجريات التحقيق حول اختفاء الفتاة.