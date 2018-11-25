شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار أعمال العنف القاتلة في أفغانستان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:03 مساءً, 25 نوفمبر 2018 م
المناطق - واس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار العنف الإجرامي ومسلسل القتل العشوائي في أفغانستان، حيث وقع انفجار ضخم في مسجد داخل قاعدة للجيش في محافظة خوست، نتج عنه مقتل 27 جنديا على الأقل، وجرح أكثر من خمسين آخرين خلال صلاة الجمعة في يوم 23 نوفمبر 2018 م، وسبق ذلك مقتل 55 عالم دين في كابول على يدي انتحاري فجّر تجمعًا للمصلين يوم 20 نوفمبر 2018م.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ضرورة وقف مثل هذه الهجمات الجبانة التي تستهدف المدنيين العزل والمصلين في المساجد، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مُجددًا موقف المنظمة الثابت ضد الإرهاب والعنف بجميع أشكاله ومظاهره، معربًا في الوقت ذاته عن تعازي الأمة الإسلامية لأفغانستان.
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