انت الان تتابع جورج وسوف يغني للملكة.. ويسأل "أمال أنا فين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م
جورج وسوف
بعد سنوات من الغياب، يعود سلطان الطرب جورج وسوف، للساحة الغنائية، بطرحه أحدث أعماله أغنية "ملكة جمال الروح"، عبر تطبيق "أنغامي"، وهي من ألحان أمجد العطافي، وتقول كلماتها التي كتبها محمود عبد العزيز: "ملكة جمال الروح والعين والقلب، تيجي السنين وتروح وإنتي اللي جوه القلب، وأنا لو أعيش عمري وحياتي من تاني، في كل لحظة أقول إنتي اللي ملكاني"، ومن المقرر أن يطرح المطرب الكبير فيديو كليب الأغنية من إخراج جاد شويري، في الفترة المقبلة، كما يُحضر لأغنية سينجل أخرى تحمل عنوان "أمال أنا فين".
يعيش جورج وسوف، هذه الفترة حالة نشاط فني، فقبل طرحه لـ"ملكة جمال الروح"، أحيا أبو وديع عدة حفلات غنائية مؤخرًا في أمريكا وكندا، وكذلك حفله الأخير كامل العدد في القاهرة بفرع ساقية الصاوي بمدينة الشروق، وقدّم خلاله باقة من أجمل أغانيه، ومنها "طبيب جراح، عادي يا دنيا، بيسألوني عليك"، وحفل آخر ضمن فعاليات
يعيش جورج وسوف، هذه الفترة حالة نشاط فني، فقبل طرحه لـ"ملكة جمال الروح"، أحيا أبو وديع عدة حفلات غنائية مؤخرًا في أمريكا وكندا، وكذلك حفله الأخير كامل العدد في القاهرة بفرع ساقية الصاوي بمدينة الشروق، وقدّم خلاله باقة من أجمل أغانيه، ومنها "طبيب جراح، عادي يا دنيا، بيسألوني عليك"، وحفل آخر ضمن فعاليات مهرجان طابا للأغنية، ومن المتوقع أن يستمر في جدول حفلاته مع مطلع العام الجديد.
وكان جورج وسوف قد غاب عن إطلاق الألبومات والأغاني الجديدة منذ ما يقارب 6 أعوام، تردد خلالها كثيرًا نيته اعتزال الغناء، قبل أن يفاجئ الجميع بالعودة مؤخرًا، فيما لا يزال يسيطر الغموض على ألبوم كان قد انتهى من تسجيل أغانيه مع شركة "روتانا" قبل أن ينفصل عنها.— Georges Wassouf (@wassouf)
قريباً pic.twitter.com/hU0PRMZS14— Georges Wassouf (@wassouf) November 17, 2018
شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يغني للملكة.. ويسأل "أمال أنا فين" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .