انت الان تتابع جورج وسوف يغني للملكة.. ويسأل "أمال أنا فين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

جورج وسوف

بعد سنوات من الغياب، يعود سلطان الطرب جورج وسوف، للساحة الغنائية، بطرحه أحدث أعماله أغنية "ملكة جمال الروح"، عبر تطبيق "أنغامي"، وهي من ألحان أمجد العطافي، وتقول كلماتها التي كتبها محمود عبد العزيز: "ملكة جمال الروح والعين والقلب، تيجي السنين وتروح وإنتي اللي جوه القلب، وأنا لو أعيش عمري وحياتي من تاني، في كل لحظة أقول إنتي اللي ملكاني"، ومن المقرر أن يطرح المطرب الكبير فيديو كليب الأغنية من إخراج جاد شويري، في الفترة المقبلة، كما يُحضر لأغنية سينجل أخرى تحمل عنوان "أمال أنا فين".

يعيش جورج وسوف، هذه الفترة حالة نشاط فني، فقبل طرحه لـ"ملكة جمال الروح"، أحيا أبو وديع عدة حفلات غنائية مؤخرًا في أمريكا وكندا، وكذلك حفله الأخير كامل العدد في القاهرة بفرع ساقية الصاوي بمدينة الشروق، وقدّم خلاله باقة من أجمل أغانيه، ومنها "طبيب جراح، عادي يا دنيا، بيسألوني عليك"، وحفل آخر ضمن فعاليات