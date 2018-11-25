انت الان تتابع 10سيارات لإسعاف 23 شخصا في انقلاب ميكروباص ببني سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حفيظ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ م

أصيب 23 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق أبو صالح بدائرة بني سويف، وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف إخطارا يفيد بانقلاب السيارة، وهرعت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، وهم "رحمة رجب بكرى 14 سنة، أمية رجب بكرى 20 سنة، بهية محمد نور الدين 45 سنة، منى محمود نور الدين 50 سنة، عجمي عبد العزيز على 54 سنة، عادل عجمي عبد العزيز 27 سنة، أحمد رجب إبراهيم 20 سنة، منى عجمي عبد العليم 30 سنة، محمد حمدي ممدوح 3 سنوات، أيكل محمود عبد الله 4 سنوات".

كما نقلت سيارات الإسعاف: "داليا عبد العظيم 29 سنة، ربة منزل، ربيع محمود سعد 9 سنوات، فاطمة أبو بكر على 30 سنة، ربة منزل، حسناء رجب عبد العظيم 24 سنة، ربة منزل، مصابا باشتباه كسر بالحوض، عبد العظيم إبراهيم دسوقي 33 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالجسم، وائل محمد مصطفى 23 سنة، مصابا بجروح وسجحات بالجسم، رجب