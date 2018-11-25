انت الان تتابع رسميًا.. تأجيل نهائي كوبا ليبرتادوريس لأجل غير مسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد على مبروك ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٣ م

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رسميا تأجيل مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز، التى كان مقررا إقامتها مساء اليوم الأحد، بسبب أعمال الشغب التى قامت بها جماهير ريفربليت، وتسببت في إصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز، ولم يحدد اتحاد "كونميبول" عن الموعد الجديد للمباراة، أو ما إذا كانت ستلعب على نفس الملعب أو سيتم نقلها، إلا أنه أكد فى بيانه أنه ثمة اجتماع سيحدث مع رئيسي الناديين الأرجنتينيين لتحديد موعد جديد للمواجهة.

وكان بوكا جونيورز قد أصدر بيانًا رسميًا منذ قليل، أكد خلاله أنه طالب كونميبول بتأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، الذي من المقرر أن يقام في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب المونيمونتال، وقامت جماهير ريفر بليت برشق حافلة بوكا جونيورز بالزجاجات والحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد