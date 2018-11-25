الان تتابع عاجل .. البحرين .. ولي العهد يصل المنامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مميزات جديدة في واتساب تجعله الأكثر تميزاً.. تعرف عليها فرنسا تتهم “جوجل” باختراق الخصوصية وتعتمد بديلا محليا أكثر أمنا تعرف على تقييم المستخدمين لأحدث 3 هواتف ذكية “أبل” تقرر خفض سعر “آيفون XR” في اليابان

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