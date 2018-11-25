زلزال عنيف يضرب مناطق في إيران على حدود العراق

الخليج 365 - متابعات

كشفت تقارير اعلامية بأن زلزالا عنيفا بقوة 6.3 درجات ضرب منطقة إيلام على حدود إيران مع العراق.

وأكدت المعلومات أن زلزال إيلام في إيران شعر به سكان بغداد ومحافظات عراقية أخرى، وفقاً لقناة العربية.

وبحسب هيئة أنواء الجوية العراقية فإن مركز الزلزال كان شمال غرب إيران، وشعر به معظم المحافظات العراقية.

فيما لم يذكر أي من المصادر الرسمية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية ناتجة عن هذا الزلزال حتى اللحظة.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ الأسبوع الماضي تغيرات جيولوجية، حيث شهد عواصف رعدية وأمطارا ولدت سيولا وفيضانات، أدت إلى وفاة 21 شخصاً بحسب وزارة الصحة العراقية.

يذكر أن مخيمات النازحين المنتشرة في شمال نينوى وصلاح الدين هي الأكثر تضرراً وفقاً للإحصائيات المتوفرة.

وحذرت هيئة الأنواء الجوية في بيانها، من احتمال عودة الهزات الارتدادية في الساعات القادمة.