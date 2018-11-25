شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان: تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، العاصمة الإماراتية أبوظبي في طريقه إلى مملكة البحرين، المحطة الثانية بجولته الإقليمية التي تشمل عدداً من الدول العربية.

وقبيل المغادرة قال الأمير محمد بن سلمان: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة ورغبة مشتركة لتعميق التعاون".

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وداع ولي العهد لدى مغادرته البلاد بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت 3 أيام.

وقد بعث الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي شكر إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وستشمل زيارة ولي العهد السعودي للمنامة إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين وتطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد استهلّ جولته الخميس الماضي من دولة الإمارات، حيث التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.