شكرا لقرائتكم زلزال عنيف يضرب إيران ويشعر به سكان المدن العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت الأنباء بأن زلزالا عنيفا بقوة 6.3 درجات ضرب #منطقة_إيلام على حدود إيران مع العراق.

وأكدت المعلومات أن #زلزال_إيلام في إيران شعر به سكان بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

وبحسب هيئة أنواء الجوية العراقية فإن مركز الزلزال كان شمال غرب إيران، وشعر به معظم المحافظات العراقية.

فيما لم يذكر أي من المصادر الرسمية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية ناتجة عن هذا الزلزال حتى اللحظة.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ الأسبوع الماضي تغيرات جيولوجية، حيث شهد عواصف رعدية وأمطارا ولدت سيولا وفيضانات، أدت إلى وفاة 21 شخصاً بحسب وزارة الصحة العراقية.

يذكر أن مخيمات النازحين المنتشرة في شمال نينوى وصلاح الدين هي الأكثر تضرراً وفقاً للإحصائيات المتوفرة.

وحذرت هيئة الأنواء الجوية في بيانها، من احتمال عودة الهزات الارتدادية في الساعات القادمة.