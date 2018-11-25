شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار يواصل جولته فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حزب "المصريين الأحرار" زياراته ولقاء مسؤولين دولة الصين الشعبية علي هامش مشاركته فى أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعى الصينى وأحزاب أفريقيا بدعوة رسمية من الحزب الحاكم.

وزار أمير يوسف عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، اليوم الأحد، مدينة تشوفو مستقلا القطار فائق السرعة وزيارة إلي معبد وقصر وقبر ’’كونفوشيوس ‘. ثم مدينة جينان إيضا مع وفد من ممثلوا الأحزاب المشاركة و تفقد بالأمس عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار "إكسبو" مجموعة العشرين الصناعية .

وقال "يوسف"، إنه ووفود المشاركين التقوا "لين فانغ هاى" نائب أمين اللجنة المركزية لمقاطعة شاندونغ للحزب الشيوعى الصينى والتى تمثل أقوى المقاطعات الصينية من حيث الدخل السنوي الذى يصل إلي تريليون دولار بينما يبلغ عدد سكانها قرابة 100 مليون نسمة.

وأضاف عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، أن حديث "لين فانغ هاى" تناول بناء المصير المشترك بين البشرية وتعاليم كونفشيوس من حيث التسامح بين الإنسان والطبيعة؛ منوهًا بإن تلك المقاطعة كانت نافذه الثقافة الصينة منذ 2200 الشيوعية لتنطلق بالخصائص الصينية.

وأوضح "يوسف"أن الحديث لم يخلّو من التطرق للنمو الأقتصادي بالعمل واهتمامات الصين بعدم التلوث وجودة المنتجات والإصلاح الدائم من خلال التعاون الشامل والانفتاح علي العالم.

وأكد أن الدولة الصينية من خلال قنواتها السياسية تهدف تفعيل التعاون المشترك فى كافة المجالات والطبية والتعليمية والرياضية؛ متابعًا:" ان رئيس مقاطعة شاندونغ لم يدعونا ضيوفا بينما اعتبرنا كأخوة، وهو ما يدعونا للشكر والأمتنان للتقدير والتعاون المتبادل".

وأشار إلي أن ’’لين فانغ هاى‘‘ عرض نسب التجارة والصناعة والتي بلغ قرابة مليون شركة كبري فى عدة مجالات بالإضافة للزراعة واستخدام التكنولوجيا فيها، ودعا لبناء مصير مشترك وتعزيز التعاون لتحقيق نجاحات واحدة وللوصول إلي خدمة الشعوب.