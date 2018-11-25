شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الجمال: الانتخابات البحرينية تعكس الثقة في قيادات ومؤسسات المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سعد الجمال، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، وعضو البرلمان العربى، إنه تابع بكل مشاعر الحب والاعجاب الانتخابات النيابية و البلدية التي تمت في مملكه البحرين و شهدت اقبالا غير مسبوق من الناخبين البحرينيين بلغ 67 % و بما يعكس الحرص الشديد للمواطن البحريني على ترسيخ قواعد الديمقراطية السليمة.

وأضاف فى بيان له اليوم الأحد، أن تلك الانتخابات تعكس الثقه التامة في قيادات ومؤسسات المملكه والرغبه الأكيدة في استكمال تلك المؤسسات وفقا لمسيرة النهضه والتنميه و التي يقودها باقتدار جلاله الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.

ووجه سعد الجمال التهنئة التهنئه لمملكه البحرين الشقيقه ملكا و حكومه وشعبا بإتمام العمليه الانتخابيه الديمقراطيه في البلاد .