"مليون جنيه للفائز".. السيسي يطلق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018.

تعد الجائزة هي الأولى من نوعها في مصر لتمكين الشباب من المشاركة بتطوير العمل الحكومي، حيث تحفز ثلاثة ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة على تقديم حلول إبداعية مبتكرة لخدمات حكومية سهلة ذات كفاءة عالية على مدار الساعة.

يحصل الفريق الفائز بأفضل تطبيق على مليون جنيه، فضلًا عن تكريم الجهة الحكومية الشريكة.

تشمل الجائزة 10 قطاعات تتضمن: الخارجية، والتربية...