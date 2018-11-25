بالصور- أهالي ضحايا "معدية البحيرة" يتسلمون جثامين ذويهم في المنوفية

كتب: عاشو ابو سالم

تلسم أهالي 5 ضحايا بمعدية البحيرة الغارقة أمام قرية بشتامي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جثامين ذويهم بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالدفن، استعدادًا لتشييع جنازاتهم.

وقال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إن المتوفين هم "داليا السيد عبدالرحمن" 27 سنة، و"عبدالرحمن رضا شعيب" 14 سنة، و"محمد السيد حسنانين" 14 سنة، و"عزة محمد عيد" 20 سنة، و"عبدالكريم بسيوني يوسف" 40 سنة.

مضيفًا أن الأهالي تسلموا الجثامين، وأنه سيتم تشييعهم كل في قريتة بعد رفض الأهالي تشييعهم في جنازة جماعية.

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