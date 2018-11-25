أولياء أمور طلاب "أولى ثانوي" ينتقدون جدول الامتحانات.. والوزير يرد

كتبت - ياسمين محمد

ثارت حالة من الجدل بين طلاب وأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي العام؛ بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، جدولي امتحاني الفصل الدراسي الأول، وفقًا لنظام التقييم الجديد، مساء السبت.

ووفقًا للجدول، يبدأ الامتحان الأول في 29 ديسمبر المقبل، وينتهي في 3 يناير 2019، ستة أيام متتالية دون فواصل، مع تضمين كل يوم امتحانين مثل: "الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية"، "التاريخ والأحياء"، "الفيزياء والجغرافيا"، و"الكيمياء والفلسفة".

أما الامتحان الثاني يبدأ بعد أسبوعين من انتهاء الامتحان الأول، في 17 يناير 2019، ويستمر، حتى 24 يناير...