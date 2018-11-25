كتبت - ياسمين محمد
ثارت حالة من الجدل بين طلاب وأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي العام؛ بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، جدولي امتحاني الفصل الدراسي الأول، وفقًا لنظام التقييم الجديد، مساء السبت.
ووفقًا للجدول، يبدأ الامتحان الأول في 29 ديسمبر المقبل، وينتهي في 3 يناير 2019، ستة أيام متتالية دون فواصل، مع تضمين كل يوم امتحانين مثل: "الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية"، "التاريخ والأحياء"، "الفيزياء والجغرافيا"، و"الكيمياء والفلسفة".
أما الامتحان الثاني يبدأ بعد أسبوعين من انتهاء الامتحان الأول، في 17 يناير 2019، ويستمر، حتى 24 يناير...
شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلاب "أولى ثانوي" ينتقدون جدول الامتحانات.. والوزير يرد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .