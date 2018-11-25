وفد نيابي برئاسة أبي رميا غادر إلى باريس في زيارة رسمية

غادر وفد نيابي لبنان الى باريس بدعوة من لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية في الجمعية الوطنية الفرنسية. ويترأس الوفد النائب ​سيمون ابي رميا​ ويضم الوزيرين ​مروان حمادة​ و​بيار بو عاصي​ والنواب ​ميشال موسى​ و​علي بزي​ ورلى الطبش. وتهدف هذه الزيارة الى تفعيل الشراكة بين المجلسين اللبناني والفرنسي والاطلاع على المشاريع التي تقوم بها ​فرنسا​ في مجالات عدة كالتنمية المستدامة ومكافحة الفساد وآلية التنسيق في هذا المجال.‏

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