آلان عون: لا المجتمع الدولي ولا الجانب السوري متحمس لعودة النازحين

اكّد عضو تكتل لبنان القوي، النائب آلان عون "ان الموقف الصادر عن وزير خارجية الفاتيكان في لقائه مع الوفد اللبناني، غير المشجّع على عودة النازحين السوريين الى وطنهم، لا يعني ان نستسلم، بل يجب ان نكثّف جهودنا لتفعيل عملية عودة النازحين".
وإذ لفت النائب عون في حديث تلفزيوني، الى ان "عملية الاعادة معقدة، وليست تلقائية، لأن لا يمكن ان تحصل العودة من دون ارادة وحوافز للنازحين وتطمينات او ضمانات، فيما عدم وجود حد ادنى من الاستثمارات الدولية لإعمار سوريا، لا تشجع على عودتهم،" ولفت الى ان "المجتمع الدولي كما الفاتيكان يربط عودة النازحين بالعملية الانتقالية في سوريا والحل السياسي، فضلا عن ان الحكومة السورية غير متحمسة لعودة النازحين، فلا احد اذا من الجهتين متحمس لهذه العودة"، وشدّد على "ان عملية اعادة النازحين الى بلدهم بشكل كثيف لا يمكن ان يقوم بها لبنان وحده، من دون مساعدة دولية".
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