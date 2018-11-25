مراد: تجاهل الحريري للنواب السنة المستقلين اساءة للرأي العام

اعتبر رئيس حزب "الإتحاد" النائب ​عبد الرحيم مراد​، في حديث تلفزيوني، أن تجاهل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ تمثيل النواب السنة المستقلين اساءة للرأي العام، مشيراً إلى أن "إصرارنا يعود إلى إحترامنا للناخبين".

وأكد مراد أن الحكومة من الممكن أن تبصر النور غداً، في حال قرر الحريري توزير أحد النواب السنة المستقلين الستة.