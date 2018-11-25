تيار المستتقبل: التحالفات في نقابة الصيادلة لم تكن على قدر التطلعات

أبدى قطاع المهن الحرة في "​تيار المستقبل​"، في بيان، تثمينه لـ"العمل الدؤوب والمنظم لفرع الصيادلة، والذي أثبت رغم خسارة اللائحة التي كان يدعمها في انتخابات ​نقابة الصيادلة​، أنه رقم صعب من حيث الحضور والقدرة على تجيير الأصوات (1150 لائحة)، وأنه منسجم مع نفسه بخوضه معركة قناعات نقابية بعيدا عن أي تسويات لا يرى فيها أي مصلحة للمهنة والنقابة".

وتوجه بـ"الشكر للدكتور محمد المرقباوي، الصديق الصادق، صاحب الكف النظيف، على كل المجهود الذي بذله منذ تبني التيار لترشحه لموقع النقيب ضمن سياق نقابي واضح".

وأشار إلى أن "الانتخابات محطة نقابية أصبحت وراءنا، لكنها محطة أساسية ننظر من خلالها اليوم الى المستقبل الذي سنبقى فيه مع الصيادلة، أمناء على مصالحهم وتطلعاتهم، كما ننظر، ومن أجل المستقبل، إلى الأرقام التي ننكب على دراستها بدقة وهدوء، ولا سيما على مستوى التحالفات التي لم تكن على قدر التطلعات والالتزامات في هذه المعركة الانتخابية".