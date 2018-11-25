سلطات الجزائر تدين رسميا مقتل جمال خاشقجي

دان الناطق باسم ​وزارة الخارجية​ عبد العزيز بن علي شريف "مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، معربا عن "قناعة سلطات بلاده بأن العدالة ​السعودية​ ستسلط ​الضوء​ على هذه القضية".

وأوضح بن علي شريف أن "​الجزائر​ التي تربطها مع السعودية علاقات الأخوة والتعاون وتتبادل معها نفس المصير المشترك، على قناعة بأن ​القضاء​ السعودي سيسلط الضوء على هذه الجريمة"، مؤكداً أن "الجزائر اطلعت على عناصر التحقيق الذي تقوم به العدالة في المملكة حول مقتل خاشقجي مثلما كشف عنه النائب العام السعودي يوم 16 تشرين الثاني".

وأشار الى أن "الجزائر التي تدين بقوة الاغتيال المريع الذي استهدف المواطن السعودي، قد سجلت النتائج التي توصلت إليها العدالة حول ملابسات ارتكاب الجريمة وهوية أولئك الذين أمروا بها وبتنفيذها".