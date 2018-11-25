بنيامين نتانياهو: ستكون لي زيارات لدول عربية قريباً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيزور دولا عربية أخرى قريبا عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى سلطنة عمان، معربا عن أمله في الوصول بالعلاقات الإسرائيلية إلى قلب أفريقيا.
وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي وصل إلى إسرائيل منذ وقت قصير، أشار إلى أنه "ستكون لي زيارات لدول عربية أخرى عما قريب"، مضيفا أنه "يخطط للوصول إلى قلب إفريقيا".
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