بنيامين نتانياهو: ستكون لي زيارات لدول عربية قريباً

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ أنه سيزور دولا عربية أخرى قريبا عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى ​سلطنة عمان​، معربا عن أمله في الوصول بالعلاقات الإسرائيلية إلى قلب أفريقيا.

وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس التشادي ​إدريس ديبي​، الذي وصل إلى إسرائيل منذ وقت قصير، أشار إلى أنه "ستكون لي زيارات لدول عربية أخرى عما قريب"، مضيفا أنه "يخطط للوصول إلى قلب إفريقيا".