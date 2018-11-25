زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب منطقة ايلام الايرانية على الحدود مع العراق

ذكرت قناة "العربية" أن زلزالاً ضرب منذ قليل العاصمة ​العراق​ية بغداد وعدة محافظات أخرى، في حين أعلن المركز الأميركي للزلازل أن زلزالاً بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة إيلام شمال غرب إيران على حدود العراق.

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