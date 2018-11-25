يونكر: هناك مشاكل اعترت مفاوضات الوصول لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

لفت رئيس ​المفوضية الأوروبية​، ​جان كلود يونكر​، خلال مؤتمر صحفي عقب التصديق على خروجا ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الاوروبي​ إلى أن أن "هناك مشاكل اعترت مفاوضات الوصول لاتفاق خروج بريطانيا"، مشدداً على "ضرورة توحد ​أوروبا​".

وأشار إلى أن "اتفاق ​بروكسل​ سيأخذ بعين الاعتبار مصالح إسبانيا في منطقة جبل طارق".