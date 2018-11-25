يونكر: هناك مشاكل اعترت مفاوضات الوصول لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

لفت رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، خلال مؤتمر صحفي عقب التصديق على خروجا بريطانيا من الاتحاد الاوروبي إلى أن أن "هناك مشاكل اعترت مفاوضات الوصول لاتفاق خروج بريطانيا"، مشدداً على "ضرورة توحد أوروبا".
وأشار إلى أن "اتفاق بروكسل سيأخذ بعين الاعتبار مصالح إسبانيا في منطقة جبل طارق".
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