"مستقبل وطن": تدشين 3200 وحدة حزبية استعداد لانتخابات المحليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الحزب قام بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، وأنه استكمل تنظيم مؤسساته الداخلية في 27 محافظة من خلال تدشين 3200 وحدة حزبية بمختلف المحافظات، استعدادا للانتخابات المحلية القادمة.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عمل دورات تأهيل للشباب المقبلين على المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية، والمحلية وإعداد كوادر لقيادة الحملة الانتخابية وتدريبهم.

وأضاف هلال في بيان له، أن الحزب يعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم مبادرات وورش عمل للشباب وتأهيل وتدريب الشباب للحياة السياسية، مؤكدًا أن الحزب يعول بشكل كبير على الشباب كما يدعم ذلك باستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن تركيز الحزب على فئة الشباب كان من خلال تنظيم منتدى للقضاء على البطالة من خلال إقامة ملتقيات لتوظيف الشباب، وتنظيم منتدى لحل مشاكل صغار المستثمرين وإزالة العقبات التي تواجههم.

وذكر هلال، أن الشاب هم القوة الحقيقة لمصر ولهم دور كبير في بناء ونهضة الوطن، لذلك يحرص الحزب بشكل كبير على الاعتماد عليهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعتبر الشباب هم فرس الرهان بالنسبة له.