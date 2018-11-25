نقابة الصيادلة تنظم عزاءً للصيدلي أحمد طه المقتول بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

نظمت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأحد، عزاءً للصيدلي أحمد طه، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور عدد كبير من أعضاء النقابة.

وكان الصيدلي أحمد طه لقي مصرعه جراء اعتداء عليه من قبل مواطن سعودي، أثناء عمله بصيدلية النهدي بمنطقة جازان بالمملكة.

ودعا الدكتور محمد الدين عبيد، نقيب عام صيادلة، جموع الصيادلة للمشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد، كما أعلن عن توفير أتوبيسات من المحافظات على نفقة النقابة لنقل الصيادلة لتقديم واجب العزاء.

وحرص عدد كبير من الصيادلة على الحضور وتأدية واجب العزاء لأسرة شهيد المهنة، وكان من بين الحضور النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب.