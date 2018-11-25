رئيس العراق يتلقى رسالة مواساة وتضامن من العاهل الأردني

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

تلقى رئيس العراق برهم صالح، اليوم الأحد، رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبر فيها عن مواساته وتضامنه مع حكومة وشعب العراق في كارثة السيول التي اجتاحت عددا من المدن العراقية وراح ضحيتها العديد من المواطنين.

وأعرب العاهل الأردني - في رسالته التي نقلتها قناة (الإخبارية) العراقية - عن حزنه العميق وبالغ التأثر بأنباء السيول التي اجتاحت عدة مناطق في العراق، وأودت بحياة العديد من الضحايا من أبناء الشعب العراقي، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم حكومة العراق وأسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجنب العراق وشعبه كل مكروه.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد ضحايا السيول التى ضربت البلاد إلى 21 شخصا واصابة 180 آخرين.