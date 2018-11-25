ولي العهد السعودي يغادر الإمارات بعد زيارة استمرت 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي

غادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة بعد زيارة بدأت الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير السعودي بعث برسالة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، شكره فيها على حفاوة الاستقبال في الزيارة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة أيضًا أبرزت أن زيارة ولي العهد السعودي جاءت "في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة... التي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومن المقرر أن يستكمل ولي العهد السعودي جولة عربية تشمل البحرين ومصر وتونس، قبل التوجه إلى الأرجنتين لحضور فعاليات قمة العشرين في الثلاثين من الشهر الجاري.