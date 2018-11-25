نائب رئيس الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي (أ ش أ)

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الذي يزور الإمارات حاليًا، سبل تعزيز أسس التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات.

كما استعرض الجانبان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الاماراتية "وام" اليوم الأحد، عددًا من الموضوعات والقضايا الإقليمية ومسيرة التنمية والتحديث التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المملكة في جميع الاتجاهات والقطاعات التي تمس حياة الشعب والمجتمع السعودي.