ضبط 8550 اسطوانة بوتاجاز قبل ترويجها بالسوق السوداء في طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأحد، 8550 اسطوانة بوتاجاز، قبل ترويجها بالسوق السوداء بطوخ، جرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث التموين، يُفيد بضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة طوخ، لقيامه بالاستيلاء على كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة، قدرها 8550 أسطوانة تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباحٍ غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.