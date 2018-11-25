"لازم الجنين ينزل".. تفاصيل انتحار ربة منزل اعتدى عليها زوجها في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بالاعتداء على زوجته بآلة حادة "مفك"، ما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها، بمنطقة النهضة بالسلام.

تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم اتفق مع زوجته على عدم الانجاب، بعدما طرد من عمله خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن الزوجة فاجأته اليوم بحملها، وفور علمه تعدى عليها بآلة حادة "مفك" في مناطق مختلفة من جسدها مردداً "لازم الطفل ده ينزل، هصرف عليه منين".

أوضحت التحقيقات أن الزوجة أرادت الفرار من تعذيب الزوج فألقت بنفسها من الطابق الرابع، ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي وكدمات وبعد نقلها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام سيدة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وأن الزوج وراء فعلتها، وألقت المباحث القبض عليه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها المتقدم.