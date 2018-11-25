الوطني يدعو الأحزاب للإقبال على الانتخابات بروح الوفاق

قال نائب أمين أمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني، هاشم القصاص، إن حزبه ظل حريصاً على انتهاج التوافق والحوار في كافة قضايا الشأن العام، داعياً أبناء الوطن والأحزاب كافة للإقبال على المشاركة في انتخابات 2020 بروح توافقية كبيرة.

ورأى القصاص خلال حديثه لـ”الشروق”، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لترسيخ مفاهيم الولاء الوطني، كاشفاً عن خطة لقطاع الطلاب للتنوير والتبشير بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وقال إن قطاع الطلاب كما شارك بفعالية في إسناد الحوار الوطني متأهب لدعم المشروع الديمقراطي والاستحقاق الذي هو حق أصيل للشعب السوداني، مبيناً أن إجازة القانون محطة أساسية هامة في سبيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ووجه القصاص انتقاداً عنيفاً للقوى التي انسحبت من مرحلة التوافق على قانون الانتخابات، موضحاً أنها أرادت وضع موطئ قدم دون التعرف على الأرضية التي هي عليها، في الوقت الذي كان يتطلب مواقف وطنية وليست ذاتية ومكاسب شخصية.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه الطلاب في القضايا الوطنية من خلال التنوير والتدريب وتوعية المجتمع بالمشاركة في كافة القضايا التي تهم المجتمع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)