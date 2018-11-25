مجلس الإتحاد يجيز الدرجة الوسيطة بمشاركة 10 أندية

عقد مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم الجلسة الثالثة من اجتماعه الدوري رقم (10) في قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني في مباني الاتحاد بالخرطوم2، وذلك من عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد برئاسة البروفسير كمال شداد رئيس مجلس الادارة، وبحضور الدكتور مدثر خيري عضو اللجنة القانونية، والأستاذ أبوبكر مصطفى مقرر لجنة شئون انتقالات اللاعبين، حيث أجاز الاجتماع لائحة توفيق وانتقالات اللاعبين وناقش التصور المرفوع من لجنة المسابقات عن الدرجة الوسيطة وتمت إجازته على أن تتألف الدرجة الوسيطة من (14) نادي وهم: الأهلي عطبرة، المريخ كوستي، كوبر الخرطوم، المريخ الفاشر، الأهلي مدني، الهلال الفاشر، النهضة ربك، النيل حلفا، الاتحاد مدني، الميرغني كسلا، المتمة شندي، المريخ بورتسودان، النضال النهود، وارتدي دنقلا، وتلعب المنافسة دوري من دوريتين، ويتأهل منها (10) فرق، يضاف إليهم الـ(5) فرق بالمرحلة الاخيرة في التأهيلي.. يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، ليتأهل منهم أصحاب المركز الأول في كل مجموعة زائداً أفضل فريقين من اصحاب المركز الثاني، ومن مجموعة الخمسة في المرحلة الأخيرة يتأهل فريقان مباشر، وفريقان يخوضا السنترلين، مع مشاركة أندية الدرجة الوسيطة في منافسات اتحاداتها المحلية.

وقرر مجلس الادارة تكوين مكتب إعلامي، وأختار تكليف الأستاذ الصحفي خالد عزالدين بأن يكون مديراً له، وأن يرفع تصوره لمطلوبات المجلس خلال ثلاثة أشهر، بكامل رؤياه واحتياجاته، من أجل تأسيس مكتب رفيع، وأوصى المجلس بضرورة الاهتمام بالموقع الرسمي للاتحاد وتشغيله مع تعيين كادر لإدارة الموقع، وحول المجلس متبقي اللوائح التي لم يناقشها إلى المكتب التنفيذي لمناقشتها مع أعضاء المجلس المتواجدين في الخرطوم من أجل اجازتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)