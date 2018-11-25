تشريعي الخرطوم يوجه بالتوسع لتغطية المناطق الطرفية للتأمين الصحي

أكد رئيس المجلس التشريعى لولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ دعم المجلس ومساندته لخطط وبرامج ومشروعات هيئة التأمين الصحى بالولاية؛ لما يقدم من خدمات طبية للأسر الفقيرة والطلاب والأيتام؛ والتي تأتى ضمن المسؤولية الاجتماعية للولاية تجاه المواطن، وأوضح الشيخ – لدى لقائه بالمدير العام لهيئة التأمين الصحى بالولاية الدكتور عمر حاج حسن عثمان؛ وبحضور رئيس لجنة الشئون الاجتماعية الأستاذ هشام صلاح الدين الريدة – حسب سونا – أوضح أن الخدمات التى يقدمها التأمين الصحي تغطي كثيرا من الاحتياجات الطبية لطالبي الخدمات الصحية، ووجه رئيس المجلس بالتوسع فى المناطق الطرفية والعمل على زيادة الكوادر الطبية المؤهلة؛ بالإضافة لعمل دوام مسائي فى المراكز الصحية بالأحياء السكنية وتجويد الخدمات فيها.

من جانبه؛ كشف مدير هيئة التأمين الصحي أن نسبة تغطية مواطنى الولاية تحت مظلة التأمين الصحى بلغت 78% من عدد أسر الولاية، وقال إن الهيئة تخطط للوصول إلى نسبة 80% خلال عام 2019 لتحقيق التغطية الشاملة وفق التصنيف العالمى، وأبان عمر أن هيئة التأمين الصحي بالولاية ستفتح أكثر من 68 موقعا لتقديم الخدمات والعلاج موزعة على الولاية بريفها وحضرها، وأن الهيئة تخطط للتوسع فى مواقع لتقديم الخدمات خلال العام 2019.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)