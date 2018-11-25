انقلاب في تشكيلة الهلال لجيش زنزبار

وضح من خلال التدريبات التي أجراها الهلال بعد العودة من الفاشر أن مدربه التونسي اراد الزعفوري، يخطط لإنقلاب في التشكيل الذي يواجه به الجيش الزنزباري مساء بعد غد الثلاثاء في تمهيدي أبطال أفريقيا وذلك بالإعتماد على اللاعبين الدوليين بجانب الثلاثي المحترف (النيجيري ايمانويل، المالي بوبكر ديارا والكونغولي ادريسا مبومبو) في الوقت الذي يعود فيه محمد موسى الضي لدكة البدلاء مع احتفاظ البرازيلي جيوفاني ووليد الشعلة بمكانيهما في قائمة الهجوم بجانب مبومبو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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