متلقى تفاكري حول مشروع الخارطة الاستثمارية القومية

أكد الفريق أول مهندس مستشار ركن عبد الرحيم محمد حسين؛ رئيس الجهاز القومى للاستثمار على الإمكانيات الضخمة التي يزخر بها السودان، معددا – حسب سونا – ثرواته الكثيرة فوق الأرض وباطنها وداخل البحار، معربا عن أن الاستثمار يعتبر مخرجا آمنا تعبر به البلاد نحو الكفاية؛ متجاوزة بذلك كل أزماتها، وأشار الى الأراضي الصالحة والمراعي الطبيعية والمناخ الملائم واحتياطات المياه الجارية والجوفية وحصاد الأمطار والمعادن وغيرها من الثروات، مؤكدا أن دور الجهاز تنسيقي ورقابي وفي إطار التدريب، وأن الولايات هي الحقل المثالي للاستثمار.

جاء ذلك لدى رعايته المتلقى التفاكري لمشروع الخارطة الاستثمارية القومية والتي عقد بقاعة عبدالحميد إبراهيم للتدريب بالإمدادات الطبية بالخرطوم ، وابتدر اللقاء السيد اوشيك محمد أحمد طاهر؛ الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار

واشتمل برنامج اللقاء على عدد من العروض؛ أبرزها عرض مقترح خارطة الأساس والذي قدمه دكتور عادل السناري؛ من هيئة المساحة السودانية، كما قدمت عدد من تجارب الخرائط الاستثمارية لولايات الخرطوم وشمال كردفان ودارفور الكبرى.

وقد ختمت العروض بنقاش تضمن رؤى ومقترحات لوضع أنجح الطرق والوسائل لوضع خارطة استثمارية قومية تتيح للمستثمرين كافة المعلومات المطلوبة حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار الصحيح.

و استعرض التوصيات مدير الإدارة العامة للخارطة الاستثمارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)