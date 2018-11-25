الجزيرة: بحث آليات النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني

بحث الأستاذ الهندي الريح النور وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة هموم وقضايا القطاع الزراعي بالولاية والسبل الكفيلة لتوحيد الرؤى وتكامل الأدوار لتذليل العقبات والنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني.

جاء ذلك لدى لقائه بأعضاء جمعيات تنظيمات المزارعين بمشروع الجزيرة بحضور المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة، كما بحث الاجتماع – وفق سونا – آليات تفعيل أدوار اللجان والمشروعات وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية ووضع خُطة لإعادة تأهيل البنيات الأساسية بمشروع الجزيرة ومعالجة قضايا التمويل وتوطين التقاوي والنظر في القوانين والشراكات التعاقدية والمحصولات الواعدة.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق المُحكم بين كافة القطاعات ومعالجة الثغرات لمواكبة المتغيرات بخُطط طموحة، مُشيراً لاهتمام الولاية والحكومة الاتحادية بتطوير القطاع الزراعي والحيواني لإخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية وتحسين معاش الناس..

من جانبه؛ شدد محافظ مشروع الجزيرة على أهمية إعادة تأهيل قنوات الري بالمشروع والاهتمام بالمحصولات الواعدة وتوطين التقاوي وتفعيل دور مجلس الشراكات التعاقدية..

على صعيد آخر؛ وقف الوزير بمنطقة أم سنط على تجربة محاصيل الصادر البستاني وزراعة الموز والمانجو – الصنف جنوب أفريقيا والبرتقال – وتعرَّف على الإنتاجية المتميزة للمحاصيل.

وأكد السيد الوزير على أهمية التوسع وتشجيع الصادر البستاني في المرحلة القادمة، مُشيداً بالتجربة الهادفة لإحداث تحوُّل اجتماعي واقتصادي بالمنطقة والولاية..

كما وقف الوزير على اصبعيات الأسماك بمنطقة القصيرة؛ حيث طاف على الوحدات والمواقع المكوِّنة للإصبعيات من الأحواض الأسمنتية والترابية ووحدة التفريخ والأعلاف، كما اطلع على تجربة التحضيرات والصيانات الجارية لإنفاذ مشروع الشباب الرائد؛ المُموَّل من جنوب أفريقيا، مُشيداً بدور الاستثمار في مِحور الأسماك، مؤكداً دعم ومساندة كافة الخُطط والبرامج الداعمة للاستثمارات في قطاع الأسماك دفعاً للاقتصاد الكلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)