إشادات دولية بقطر في مجال حقوق الإنسان

أشادت "منظمة العمل الدولية" و"الاتحاد الدولي لكرة القدم"(فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها البرلمان الأوروبي في بروكسل، السبت، وناقشت أهمية احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان خلال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وقال ممثلا منظمة العمل الدولية و"فيفا" إن قطر قامت بتغييرات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على احترام حقوق كافة العاملين فيها، وليس عمال منشآت المونديال فقط، فضلا عن الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها ملاعب مونديال 2022.

وأشار المتحدثان إلى إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين.

وخلال مداخلتها في الندوة، قالت بيت أندريس، رئيس فرع العمل المعني بالمبادئ والحقوق الأساسية بمنظمة العمل الدولية، إن "ما شهدته قطر من تقدم في المجالات المذكورة يعد بالفعل نموذجا للتطور".

وأضافت أن "المنظمة متواجدة في قطر لتشجيع تطوير حقوق العمال في هذا البلد".

وأشارت أندريس أنه "بعد نقاشات استمرت لعدة أعوام، وتحديدا عام 2017، حققنا تطورا جوهريا مع قطر، بالتوقيع على اتفاقية تتضمن برنامجا شاملا للتعاون الفني بين المنظمة ودولة قطر".

من جانبه، قال فيديريكو أدييشي، مسؤول قسم استدامة التطور والتنوع بالفيدرالية الدولية لكرة القدم "فيفا"، في مداخلته، إن "قطر أطلقت برنامجا إصلاحيا لتغيير قوانين العمل".

وأضاف: "رأينا تغييرات مذهلة في مجال قوانين العمل، ونحن سعداء برؤية هذا التطور، هناك شعور عام بأن هذه التغييرات مستمرة".

وفازت قطر عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وذلك كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، وستقام المباريات خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

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