العلماء يكتشفون جزءًا جديدًا في دماغ الإنسان

اكتشف علماء جزءا جديدا من دماغ الإنسان اسمه نواة إندوريستفورم (endorestiform nucleus)، في اكتشاف يمكن تشبيهه بالعثور على نجم جديد في علم الفلك.

وتقع نواة إندوريستفورم المسماة حديثًا سويقة المخيخ السفلي (Inferior cerebellar pedicle)، عند التقاطع بين الدماغ والحبل الشوكي. ويساعدنا المخيخ السفلي في التوازن والحركة الدقيقة والحفاظ على الوضعية.

وقال العالم الذي اكتشف الجزء الجديد البروفيسور جورج باكسينوس -من نيوروساينس ريسيرش أستراليا- "إن المنطقة مثيرة للاهتمام لأنها تبدو غائبة في قرد الريسوس والحيوانات الأخرى التي درسناها، ويمكن أن تجعل هذه المنطقة الإنسان فريدًا بالنظر إلى حجم دماغنا الأكبر".

وقال إن المخيخ السفلي هو أشبه بنهر يحمل معلومات من الحبل الشوكي وجذع الدماغ إلى المخيخ، وأضاف أن النواة العصبية المكتشفة هي مجموعة من الخلايا العصبية، وتشبه جزيرة في هذا النهر. ومع ذلك فإن وظيفة نواة إندوريستفورم نفسها لا تزال لغزا في الوقت الراهن.

وقال باكسينوس إنه لا يستطيع تخمين وظيفتها، إلا أنه بالنظر إلى هذا الجزء من الدماغ حيث تم العثور عليها، فقد تكون ضالعة في التحكم الحركي الدقيق.

والدماغ أكثر عضو معقد في الكائن الحي لا يزال العلماء يجهلون الكثير من أسراره لذا يتصدر الأخبار كل حين اكتشاف سر جديد من خباياه.

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