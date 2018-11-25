أطفال يولدون مدمنين على المخدرات

كشفت أرقام جديدة عن أن ما يقرب من 200 طفل في إسكتلندا يولدون سنويا وهم مصابون بإدمان على المخدرات.

ويكون المواليد مصابين بمتلازمة الامتناع الوليدي neonatal abstinence syndrome. وهذه الحالة يسببها تعاطي الأم للمخدرات التي تنتقل إلى الجنين أثناء الحمل.

وتشمل الأعراض الارتعاش الذي لا يمكن السيطرة عليه، فرط النشاط، بقع جلدية، البكاء الشديد.

وقال أليكس كول هاميلتون الناطق باسم الصحة للإسكتلنديين الليبراليين: يولد في المتوسط كل يوم طفل مدمن على المواد الضارة.. إنها ظروف مروعة يمكن أن تأخذ فيها أنفاسك الأولى.

ويمكن تجنب ذلك -وفق هاميلتون- من خلال الجمع الصحيح بين السياسات والدعم لمساعدة من يسيئون استخدام المخدرات وحمايتهم وأجيال المستقبل.

وأضاف هاميلتون أنه إذا كانت الحكومة ملتزمة بمنح كل طفل أفضل بداية بالحياة، فيجب معالجة المستويات المرعبة من إساءة استعمال المخدرات والإدمان والوفيات التي يمكن تفاديها.

اقرأ/ي أيضًا:

ضبط مشتل مخدرات داخل "فيلا" برام الله

لماذا تحولت الضفة الغربية إلى سوق لإنتاج الحشيشة؟