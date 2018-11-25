كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر والسودان يتفقان على تسيير دوريات مشتركة لتأمين الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس أركان الجيش السوداني إن مصر والسودان اتفقا اليوم الأحد، على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على حدودهما، وذلك عقب محادثات بين وزيري دفاع البلدين، ويواجه البلدان تهديدات عبر الحدود من جماعات مسلحة متمركزة في ليبيا.
وقال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول كمال عبد المعروف للصحفيين "تم الاتفاق على إقامة دوريات عسكرية مشتركة بين حدود البلدين وإنشاء آليات لضبط الحدود وإنشاء قوات مشتركة في المستقبل على الحدود لمكافحة الاٍرهاب والجرائم العابرة وضبط الحدود ومكافحة كل مظاهر التفلت".
وأضاف أن "الجانبين اتفقا على إقامة شراكة للتعاون الاستراتيجي بين الجيش السوداني والمصري في كافة المجالات، خاصة التدريب والتعاون الاستخباري والعملياتي"، وذكر أنه جرى الاتفاق أيضاً على استثمارات مشتركة وإتاحة الفرصة للجانب المصري لإقامة مشاريع للإنتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بالصناعة الدوائية.
وتحسنت العلاقات بين مصر والسودان بشكل ملحوظ خلال السنة الأخيرة رغم التوترات المستمرة بشأن سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل، وتعتبر مصر هذا المشروع بمثابة تهديد لمواردها المائية، لكن السودان يؤيده لاحتياجه إلى الكهرباء.
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