كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يعقد جلسة مشاورات مع وزير خارجية اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة مشاورات مع "تارو كونو"، وزير خارجية اليابان، على هامش أعمال مؤتمر "حوارات المتوسط" والذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، بأن جلسة المشاورات تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات اليابانية العربية، عبر تعزيز الآليات القائمة بالفعل.

وأوضح عفيفي أن الارتقاء بالعلاقات سيتم سواء من خلال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني والذي عقدت دورته الرابعة في المغرب في عام 2016، أو من خلال الحوار السياسي على المستوى الوزاري والذي انعقدت دورته الأولى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2017.