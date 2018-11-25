آلاف المتظاهرين في إسبانيا لنبذ العنف ضد المرأة

وملأت تلك المظاهرات شوارع العاصمة مدريد وشوارع مدن إسبانية عدة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات كتبوا عليها "من أجل هؤلاء اللائي لسن معنا" و"العدالة". واختتمت المسيرة في مدريد بقراءة أسماء 44 إمرأة قتلن في إسبانيا خلال العام الماضي في حوادث متعلقة بالعنف الأسري.

يذكر أن نساء من مختلف أنحاء إسبانيا نظمن خلال العام إضرابا ومئات التجمعات احتجاجا على عدم المساواة بين الجنسين.

وقال ممثلو أكبر نقابتين عماليتين في البلاد: "إن نحو ستة ملايين إمرأة شاركن في ذلك الإضراب الذي تزامن لأول مرة مع اليوم الدولي للمرأة.

وتلقت المحاكم الإسبانية العام الماضي أكثر من 166 ألف دعوى عنف على أساس الجنس. وقال القضاء الإسباني إن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 16 المئة عن العدد المسجل في عام 2016.