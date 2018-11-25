كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يشيد بدوره في أسعار النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكتب ترامب : " عظيم جدا أن أسعار النفط تتراجع (شكرا لك أيها الرئيس تي). أضف إلى ذلك هذا بمثابة تخفيض كبير للضرائب، لدينا أخبار اقتصادية جيدة".

وانخفض سعر النفط الخام الأمريكي إلى ما دون مستوى 51 دولا را للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر من عام 2017، مسجلا خسائر بنسبة 10٪ تقريبا، خلال معاملات الأسبوع الماضي فقط.

وتسبب القلق من زيادة العرض وانخفاض الطلب، إلى انخفاض النفط بمقدار الثلث، منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات فوق 76 دولار للبرميل في أوائل شهر أكتوبر 2018.