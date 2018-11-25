كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الارتدادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع المدني في العراق، مساء اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها بغداد وعدة محافظات عراقية، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".
ويذكر أن ضربت هزة أرضية بقوة 6.7 درجة، مساء اليوم، منطقة حدودية بين إيران والعراق، وشعر بها بعض سكان دول الخليج العربي.
واستمرت الهزة لثواني، شعر بها أهالي بغداد لقوتها.
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