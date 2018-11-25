تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

وأضاف أدرعي "خلال التمرين ستلاحظ حركة ناشطة للمركبات العسكرية والطيران"، لافتا إلى أنه "قد تم التخطيط للتمرين مسبقا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2018 ويهدف للحفاظ على جاهزية واستعداد القوات".

تأتي المناورات على الحدود الشمالية فيما يواصل لواء الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي مناورات واسعك تحاكي القتال على جبهتين مختلفتين، ضد قطاع غزة في الجنوب، وحزب الله اللبناني في الشمال.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مساء أمس السبت، "في هذه الأيام يواصل لواء الكوماندوز تمرينه في مناطق متفرقة من البلاد وبمشاركة وحداته الخاصة (مجلان إيجوز) و (دوفدفان)".

وأضاف أدرعي "تحاكي القوات سيناريوهات متنوعة من بينها القتال في جبهتيْن قتاليتين مختلفتيْن في قطاع غزة في مواجهة حماس وفِي الشمال ضد حزب الله".

وتابع أن "التمرين يجسد قدرات متقدمة والتكامل بين قدرات خاصة في سيناريوهات متغيرة ومعقدة. ويهدف إلى تحسين جاهزية واستعداد قوات الكوماندوز للقتال بشكل أفضل. الحديث عن التمرين السادس على مستوى اللواء الجديد ويأتي في إطار سلسلة تمارين انتهت في الفترة الأخيرة في إطار عملية تحسين الجاهزية لحالات الطوارئ والحرب".